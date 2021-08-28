Левые силы вышли в центр Москвы на протестную акцию против пенсионной реформы

Представители лево-патриотических движений собрались на Пушкинской площади в Москве, чтобы выразить свой протест против повышения пенсионного возраста, случившегося в России три года назад. Формально мероприятие было обставлено как встреча с депутатами Госдумы, сообщает пресс-служба "Левого фронта".

Несмотря на запрет на публичные акции, действующий в столице в связи с пандемией коронавируса, участники встречи демонстрировали политическую символику и атрибутику и артикулировали политические требования. На площадь вышло около тысячи москвичей.

Закон о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет организаторы и участники акции называли "позорным и людоедским". Критики удостоились чиновники, которые мешают кандидатам вести агитацию перед выборами, а также люди, инициирующие "клеветническую кампанию" в СМИ против левой оппозиции.

фото: Сергей Удальцов / Telegram