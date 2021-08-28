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Новости 28 августа, 18:03

Под Ломоносовом открыли мемориал в честь погибших в Таллинском прорыве

фото ЗакС политика Под Ломоносовом открыли мемориал в честь погибших в Таллинском прорыве

У Финского залива, на территории Ломоносовского района Ленинградской области открыли памятник, посвященный жертвам Таллинского прорыва восьмидесятилетней давности, о чем сообщила пресс-служба районной администрации. Скульптура представляет собой винт от корабля, инсталированный в две волны Балтийского моря. Мероприятие в музее "Форт Красная горка" организовал Общероссийский народный фронт. 

"Ценой огромных жертв все же удалось вывести из Таллина большую часть эвакуируемых кораблей и людей и спасти их от уничтожения или захвата наступающими гитлеровцами. Мы не имеем права забывать, какой ценой наши предки отвоевали свою землю. Весь Ломоносовский район полит кровью, и наша задача - передать память о событиях войны нашим детям", - приводятся слова районного главы Алексея Кондрашова.

По разным оценкам, в августе 1941 года при эвакуации флота из захваченного нацистами Таллина в Кронштадт погибло от 15 до 18 тысяч человек.


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