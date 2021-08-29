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Новости 29 августа, 10:20

Пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

Пользователи "ВКонтакте" извещают о том, что столкнулись с трудностями при попытке подключиться к социальной сети. В основном речь идёт о веб-версии приложения. Соответствующие данные также подтверждаются сайтом Downdetector.

Сбои начались утром в районе 08:00 по Москве. Порядка 78% пользователей не могут зайти на сайт, 20% жалуются на невозможность отправить сообщение, и других 2% имеются проблемы с доступом к личному аккаунту.

В основном жалобы приходят от жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Представители пресс-службы "ВКонтакте" пообещали оперативно устранить возникшие неполадки.


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