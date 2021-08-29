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Новости 29 августа, 12:25

COVID-19 диагностировали у более 19 тысяч россиян, в Петербурге — 1318 случаев

фото ЗакС политика COVID-19 диагностировали у более 19 тысяч россиян, в Петербурге — 1318 случаев

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 19 286 жителям России в 85 регионах страны, при этом у 6,9% из них болезнь не имела клинических проявлений, оповестили в оперативном штабе.

Заболевание унесло жизни ещё 797 пациентов с COVID-19, при этом за сутки выздоровели 16 804 человека.

Всего на сегодняшний день с начала пандемии было обнаружено 6 882 827 случаев инфицирования россиян коронавирусом. За всё время зарегистрировали 181 637 летальных исходов, излечились при этом 6 148 250 россиян.

Тройка регионов-лидеров по приросту новых случаев выглядит следующим образом: первенство — у Москвы (+1444), второе место — у Петербурга (+1318), третье — у Московской области (+914).


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