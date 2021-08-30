Прокуратура начала проверку после сообщений о новом загрязнении Авачинской бухты на Камчатке

Сотрудники краевой прокуратуры приступили к проверке сведений о новом загрязнении Авачинской бухты на Камчатке, где в 2020 году произошла локальная экологическая катастрофа, информирует сайт надзорного органа.

"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой Петропавловска-Камчатского проводят проверку по информации о загрязнении Авачинской бухты в районе Сероглазки краевой столицы из ливневой канализации, предположительно, нефтепродуктами", - следует из сообщения прокуратуры.

К работам привлекли также специалистов Росприроднадзора и МЧС. Взяты пробы воды.

Впоследствии прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за объекты водоотведения.

Напомним, в октябре 2020 года на пляже Авачинской бухты на Камчатке заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды, затем ученые заявили, что считают версию "красных приливов" основной.