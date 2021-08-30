В МВД отрицают сотрудничество между центром "Э" и "Мужским государством"

Депутат Госдумы Оксана Пушкина получила ответ от МВД, в котором на ее официальный запрос говорится, что взаимодействия между подведомственным центром про противодействию экстремизму (центром "Э") и скандально известным движением "Мужское госдударство", вопреки слухам, не существует.

Ранее активистки движения "СоцФем Альтернатива" утверждали, будто силовики передают "Мужскому государству" данные россиянок еще с конца 2000-х годов.

"Фактов передачи служебной информации третьими лицами не выявлено", - говорится в ответе, полученном Пушкиной и цитируемом РБК.

Отметим, что ультраконсервативное и патриархальное "Мужское государство" известно прежде всего организованной травлей и угрозами в соцсетях в адрес девушек и женщин, к моральному облику которых у представителей движения имеются претензии.