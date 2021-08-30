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Новости 30 августа, 13:23

С начала года петербуржцев семь раз оштрафовали за незаконное проникновение на объекты метро

фото ЗакС политика С начала года петербуржцев семь раз оштрафовали за незаконное проникновение на объекты метро

Сотрудники безопасности на петербургском метрополитене насчитали семь штрафов, которые суд вынес шестерым любителям нелегально проникнуть в тоннели и иные части инфраструктуры подземки.

"Незаконное проникновение на закрытые для пассажиров объекты метро может быть не только смертельно опасно, но и влечет за собой серьезную административную ответственность", - напомнил и.о. прокурора ГУП "Петербургский метрополитен" Виталий Дрокин.

Он указал, что за такое нарушение грозит наказание от штрафа в 30 тысяч рублей до помещения в спецприемник на 10 суток. Если же опасная экскурсия диггеров приведет к тяжкому вреду для чьего-нибудь здоровья или к чьей-нибудь смерти, то в этом случае появляется риск лишиться свободы на срок до восьми лет.


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