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Новости 30 августа, 15:07

В Петербурге арестовали имущество бывших гендиректоров "Метростроя"

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали имущество бывших гендиректоров "Метростроя"

Арбитражный суд Петербурга наложил арест на имущество бывших генеральных директоров компании "Метрострой", приходящихся друг другу отцом и сыном — Вадима и Николая Александровых. На это обратил внимание ТАСС. Всего речь идет об активах на сумму более 6 млрд 792 млн рублей. Решение мотивировано тем, что, по сведениям временного управляющего компанией Григория Авдеева, Александровы, будучи должниками по делу о банкротстве своей бывшей компании, с недавних пор стали переписывать имущество на своих родственников.

"Так, Александровым В. Н. осуществлено отчуждение следующего имущества: 13,62 % акций ОАО "Метрострой" в пользу супруги Александровой О. Е., более шести объектов недвижимости в пользу близких родственников, преимущественно на основании безвозмездных сделок <…> Аналогичные действия совершены Александровым Н. В., в 2020 году им были отчуждены объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью более 34 млн рублей в пользу близких родственников", – гласит текст определения суда.

Александров-младший, напомним, в конце 2019 года стал фигурантом дела о растрате и был помещен в СИЗО, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что в последние годы "Метрострой" переживает финансовые неурядицы и регулярную смену руководства. В конце 2020 года в городе появилась новая компания по строительству подземки — "Метрострой Северной столицы". Ее владельцы — группа ВТБ и администрация Петербурга, 65% акций приндалежит Смольному. Профильный вице-губернатор Максим Соколов в августе выразил готовность сохранить коллектив компании.


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