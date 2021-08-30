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Новости 30 августа, 16:24

За месяц петербургские волонтеры привили от коронавируса почти сто бездомных

фото ЗакС политика За месяц петербургские волонтеры привили от коронавируса почти сто бездомных

С конца июля волонтеры в Петербурге в кооперации с медиками из поликлиники № 49 успели обеспечить прививкой от коронавируса 91 бездомного человека, для чего потребовалось совершить пять выездов, передает ТАСС со ссылкой на координатора проектов АНО "Благотворительная больница" Ксению Ершову.

Для уколов использовались две вакцины отечественного производства — "Спутник V" и "Спутник лайт". От бездомных для медицинской помощи не требовалось документов — ни паспорта, ни полиса.

В следующем месяце коллеги Ершовой планируют вместе с иммунизацией от COVID-19 помочь вакцинировать бездомных также от гриппа, который, по некоторым прогнозам, россияне в наступающем сезоне могут перенести тяжелее обычного.


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