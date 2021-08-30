           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 30 августа, 16:59

Лето 2021 года в Петербурге стало самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений

фото ЗакС политика Лето 2021 года в Петербурге стало самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений

Уходящее лето в Петербурге стало самым теплым и солнечным за всю 140-летнюю историю профессиональных наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. В среднем за лето воздух прогревался до 20,5 градусов.

"До этого 1972 год с температурой 20,1 градуса оставался самым теплым, даже в 2010 году не смогли перекрыть рекорд 1972 года. А 2021 год за счет июня и июля все-таки оказался самым жарким", – рассказал Колесов.

Июнь выдался опять же самым жарким за историю наблюдений, в нем было поставлено целых пять температурных рекордов. А июль, хоть и не побил рекорд жары 2010 года, но воздух в этом месяце оказался теплее температурной нормы на 5,4 градуса.

В свою очередь, количество солнечных часов летом 2021-го составило беспрецедентные 864,5 часов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru