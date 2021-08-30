Комтранс планирует поднять зарплату водителям общественного транспорта, чтобы прекратить их отток

Комитет по транспорту Петербурга надеется в 2022 году увеличить на 4–10% заработную плату водителей автобусов, трамваев и троллейбусов, чтобы сохранить рабочую силу. Об этом в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета сообщил заместитель председателя комтранса Олег Матвеев.

– Также ключевая позиция по доппотребности — это необходимость увеличения заработной платы водителям "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". Наблюдаем существенный отток, особенно по рабочим специальностям. Это водители и ремонтные рабочие. Планируем здесь индексацию от 4% до 10% в 2022 году, – рассказал Матвеев депутатам.

Общий объем дополнительной потребности для трех государственных унитарных предприятий, отвечающих за общественный транспорт, составил порядка 8,5 млрд рублей. Из них 6 млрд необходимы ГУП "Петербургский метрополитен". В частности, на ремонтные работы, которые в 2020 году не проводили из-за пандемии.

По словам Матвеева, пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга в начале 2021 года снизился на 20-21% по сравнению с началом 2019 года. Сейчас этот показатель удалось "сгладить" до 12–15%. На 2022 год комитет закладывает 5%.