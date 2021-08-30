На строительство дорог в промзоне Рыбацкое выделили 3,6 млрд рублей

Петербургский комитет по государственному заказу разместил на портале госзакупок тендер на строительство дорожной сети в производственной зоне Рыбацкое.

Цена договора — 3,6 млрд рублей, конкурс состоится 15 сентября.

Подрядчик обязан будет проложить в промзоне улицы общей протяжённостью 4,45 км, их проезжая часть растянется на 71,53 тысячи м². Разработкой проекта занималось ЗАО "ИнкомПроект", при этом документация была утверждена ещё в 2010 году.

Как указано в Концепции промышленной политики Петербурга до 2025 года, принятой за основу в текущем году, инженерная и транспортная инфраструктура в Рыбацком должна быть построена к 2025 году.

Общая площадь промзоны составляет 353 га.