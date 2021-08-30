Петербург получил еще одну поставку "Спутника V"

Петербургские чиновники получили из федерального центра очередную партию двухкомпонентной отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V". На этот раз, как сообщает пресс-служба Смольного, в город завезли 80,4 тысяч доз.

"Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины", – приводятся слова губернатора Александра Беглова.

Именно сейчас, по его словам, важно вакцинироваться, поскольку стартует новый учебный год. Напомним, что на обязательную "дистанционку" в Смольном в новом сезоне решили не переходить.

Из 1,476 млн привившихся петербуржцев, по последним официальным данным, 1,423 млн прошли всю процедуру полностью.