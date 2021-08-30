В эфире федерального ТВ Максим Шевченко потребовал освобождения Навального и прекращения давления на СМИ

В ходе предвыборных дебатов между кандидатами в депутаты Госдумы лидер "Российской партии свободы и справедливости" Максим Шевченко выступил с нехарактерным для гостей телеканала "Россия 24" заявлением. Журналист и политик, полемизируя с оппонентами, призвал к освобождению всех политзаключенных и персонально Алексея Навального. В ходе выступления он упомянул также массовый характер, который приняла практика признания различных независимых СМИ иноагентами: таковыми за полтора последних месяца объявили более двадцати изданий.

"И кто же виновен в том, что внутренняя политика у нас задушена и задавлена, что в стране нет свободы слова, свободы политических собраний, свободы собраний, и это потом нам ставят в вину, это становится поводом для санкций? Которые по богатеям-то как раз не бьют, а бьют по гражданам", – воскликнул гость студии.

По логике Шевченко, в Кремле как будто специально ухудшают внешнеполитическое положение России, ужесточая политику внутреннюю.

"Я требую освободить Алексея Навального, я требую прекратить репрессии против гражданского общества, против журналистов, я требую, чтобы "пятая колонна", которая это делает в интересах Запада, которая дает Западу козыри вмешиваться во внутреннюю жизнь нашей родины, прекратила свое существование. Страна должна идти по пути развития современного демократического общества", – заявил лидер РПСС.

Примечательно, что на дебатах планировалось прежде всего обсудить обороноспособность России.