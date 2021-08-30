В Пулково запустили Telegram-бота для пассажиров

Для облегчения жизни путешественников компания "Воздушные ворота Северной столицы" запустила для тех, кто летает через Пулково, виртуального чат-бота, о чем сообщила пресс-служба управляющей компании.

Помощник, доступный в Telegram, способен за считанные секунды ответить на вопросы, связанные с информацией о рейсах, правилах досмотра и различных сервисах для посетителей петербургского аэропорта. Раньше, как гласит сообщение, для этих целей требовалось обращаться в справочную службу, что отнимало несопоставимо больше времени.

Описываемая мощность сервиса @OfficialPulkovoBot такова, что он способен в круглосуточном режиме и одновременно принимать неограниченное количество запросов и практически мгновенно отвечать на них.