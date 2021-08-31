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Новости 10:53

Путин подписал указ о выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей

фото ЗакС политика Путин подписал указ о выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам 15 тысяч рублей. 

Выплату получат те, кто входит в перечисленные в указе категории по состоянию на 31 августа. Это военнослужащие-контрактники, курсанты училищ, военные в вузах, не заключившие контракт о прохождении службы, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможни, а также служащие в Росгвардии, имеющие специальные звания полиции и лица из начальства федеральной фельдъегерской связи. Все они получат выплаты в сентябре.

Об этих выплатах военным Путин объявил в августе в ходе встречи с членами "Единой России". Тогда же он объявил о разовой выплате 10 тысяч рублей пенсионерам.


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