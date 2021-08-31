Политолог Пастухов объяснил, что РФ может получать от Белоруссии за свои кредиты

Политолог Владимир Пастухов попытался обосновать регулярные дружественные контакты российского руководства и режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Вопреки распространенному мнению, он считает, что РФ получает взамен немало за свои кредиты и моральную помощь стране, чья международная изоляция в последний год усугубляется. Причем получает, по его словам, Россия наиболее важные для себя вещи на сегодняшний день.

"Это военный форпост на западе своих рубежей. Там радиолокационные станции, которые имеют важное значение для обороноспособности страны. Россия получает, собственно говоря, буферную зону. Это вообще такая идея фикс для русских правителей — иметь какую-то буферную зону между собой и Западом", - назвал он две из них в интервью "Эху Москвы".

Эксперт добавил, что в качестве буферной эта зона важна не столько в военном, сколько в культурном смысле.

"Россия всегда очень болезненно переживает напрямую соприкосновение с другими цивилизационными платформами, которые, в общем, достаточно агрессивно пропихивают свои ценности на ее территорию. И поэтому для нее достаточно важно, чтобы между корневой Европой и Россией находилась Восточная Европа, которая не принадлежит ни той, ни другой стороне, желательно — России, но хотя бы никому", - пояснил Пастухов.

Третье и последнее из самого важного, что предоставляет РФ соседнее государство - это, в его представлении, антипример в виде неудавшейся прошлогодней революции. То есть, по его словам, страна как бы служит постоянным живым напоминанием всем остальным: "спите спокойно, жители Багдада, ничего вам не поможет: и в Беларуси ничего не получилось, и у вас ничего не получится".

Что же касается политического будущего Лукашенко, который находится в плохих отношениях практически со всем евроатлантическим миром, то наиболее вероятным сценарием политологу представляется заселение политика где-то рядом с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, находящимся в России: "если там есть свободный участок, то я бы купил его заранее".