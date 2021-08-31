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Новости 11:46

Минимум почти за год: В Петербурге снова выявили полтысячи случаев COVID-19

фото ЗакС политика Минимум почти за год: В Петербурге снова выявили полтысячи случаев COVID-19

В Петербурге зафиксировали 513 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение с октября 2020 года. Накануне штаб отчитывался о 549 случаях заболевания за сутки.

По данным штаба, за все время с марта 2020 года в городе зафиксировано 576 343 случаев заболевания. Еще 31 смерть в Петербурге признана связанной с коронавирусом, по официальным данным, на 31 августа зарегистрировано 20 583 умерших от коронавируса.

Всего по России за последние сутки выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение с 23 июня. Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 6 918 965 случаев заболевания. По официальным данным, на 31 августа зафиксировано 183 224 летальных исходов от коронавируса: за последние сутки в статистику добавили 795 новых смертей.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 162 человека, в Подмосковье - 758.

 


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