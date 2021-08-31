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В Петербурге сумели запустить в срок новый автобусный маршрут до Юнтолово

фото ЗакС политика В Петербурге сумели запустить в срок новый автобусный маршрут до Юнтолово

Петербургские чиновники смогли в назначенный срок выполнить распоряжение губернатора Александра Беглова, по просьбам жителей новостроек поручившего к 1 сентября связать ЖК "Юнтолово" с ближайшей к нему станцией метро "Беговая" новым маршрутом. Во вторник, 31 августа, первые автобусы маршрута № 120 вышли на линию, передает пресс-служба Смольного.

"Комитет по транспорту по госконтракту закупил 6 новых низкопольных автобусов. Они будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. Оплачивать проезд можно проездными билетами и банковскими картами. Важно, что на новом маршруте действуют все социальные льготы", - отметил чиновник.

На маршруте № 120 задействовали автобусы средней вместимости. Ранее жителям удаленного от Приморского шоссе района приходилось пользоваться маршрутом № 112, который от жилого комплекса доезжал только до ближайших железнодорожных станций Ольгино и Лахта.

фото: пресс-служба Смольного


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