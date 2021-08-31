В Петербурге открылось еще пять пунктов вакцинации от коронавируса

Число функционирующих станционарных пунктов, в которых петербуржцы могут бесплатно получить прививку от коронавирусной инфекции, за минувшие сутки выросло со 166 до 171. Это следует из ежедневной официальной сводки от пресс-службы Смольного, касающейся актуальной эпидемиологической ситуации в городе.

Отметим, что для граждан продолжают действовать также пара десятков мобильных бригад, способных сделать прививку.

По последним данным, из 1 млн 477 339 горожан, которых иммунизировали от COVID-19, 1 млн 426 035 человек прошли цикл вакцинации полностью.

За минувшие сутки случилось 175 госпитализаций петербуржцев, имеющих признаки коронавируса и пневмонии. За это же время выписали 42 гражданина.