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Новости 14:19

Словакия отказалась от дальнейшего использования "Спутника V"

фото ЗакС политика Словакия отказалась от дальнейшего использования "Спутника V"

Правительство Словакии, израсходовав 40 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", отказалось от дальнейших ее поставок, хотя контракт в общей сложности предусматривал поставку 200 тысяч доз.

Использовать разработку центра им. Гамалеи в восточноевропейской стране стали в начале июня, причем привились ею даже представители высшего руководства. Однако, как пишет РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), на новейшее решение повлияла дискредитационная кампания в местных СМИ, "ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны". В фонде подчеркивают, что тем не менее эффективность и безопасность препарата подтвердились на практике.

Согласно сообщению от словацкого Минздрава, 31 августа - последний день, когда граждане смогут сделать себе второй укол "Спутником V". 


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