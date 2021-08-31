Словакия отказалась от дальнейшего использования "Спутника V"

Правительство Словакии, израсходовав 40 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", отказалось от дальнейших ее поставок, хотя контракт в общей сложности предусматривал поставку 200 тысяч доз.

Использовать разработку центра им. Гамалеи в восточноевропейской стране стали в начале июня, причем привились ею даже представители высшего руководства. Однако, как пишет РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), на новейшее решение повлияла дискредитационная кампания в местных СМИ, "ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны". В фонде подчеркивают, что тем не менее эффективность и безопасность препарата подтвердились на практике.

Согласно сообщению от словацкого Минздрава, 31 августа - последний день, когда граждане смогут сделать себе второй укол "Спутником V".