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Петербург получит деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты классным руководителям

фото ЗакС политика Петербург получит деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты классным руководителям

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах преподавателям за классное руководство, сообщили в Смольном.

Постановление одобряет проект соглашения между министерством просвещения и Смольным. Это позволит выплачивать ежемесячно 5 тысяч рублей из федерального бюджета педагогам в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования с 1 сентября. 

Из федерального бюджета на эти выплаты выделено Петербургу 72,5 млн рублей. Всего из резервного фонда правительства на выплаты классным руководителям в 2021 году выделено почти 2,8 млрд рублей.


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