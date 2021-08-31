Петербург получит деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты классным руководителям

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах преподавателям за классное руководство, сообщили в Смольном.

Постановление одобряет проект соглашения между министерством просвещения и Смольным. Это позволит выплачивать ежемесячно 5 тысяч рублей из федерального бюджета педагогам в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования с 1 сентября.

Из федерального бюджета на эти выплаты выделено Петербургу 72,5 млн рублей. Всего из резервного фонда правительства на выплаты классным руководителям в 2021 году выделено почти 2,8 млрд рублей.