Прилепин: Президент - наше спасение

В ходе пресс-конференции, посвященной защите культурно-исторических памятников, сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин похвалил действующего президента Владимира Путина и отметил важность его роли в сегодняшней стране. Он также считает, что под "маркой" нынешнего глава государства лучше всего решается какая-либо проблема.

"Внимание президента России более действенно, чем активность граждан и моя личная активность. <…> Президент — наше спасение", - приводит его слова издание Znak.com.

Особенностью мероприятия стало то, что рассаженные слушатели держали в руках плакаты с различными надписями и тянули их, желая получить слово, как это обычно бывает на итоговых пресс-конференциях Путина. Издание также обратило внимание на то, что Прилепин занял именно "президентский зал" в здании МИА "Россия сегодня", располагающем шестью помещениями для пресс-конференций.