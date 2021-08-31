Шоссе от Выборга до границы с Финляндией капитально отремонтировали

В Ленобласти закончили капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения, ведущей от Выборга к приграничному с Финляндией городу Светлогорск, передает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Работы велись на участке длиной 49 километров, который в течение последние несколько лет пребывал в неудовлетворительном состоянии и нередко становился причиной аварий и поломок транспорта. Теперь путь к таможенным объектам полностью свободен.

"На сегодняшний день дорога от Выборга до Светогорска практически полностью приведена в нормативное состояние и отвечает современным требованиям по безопасности и комфорту. В начале сентября запланирован ввод в эксплуатацию капитально отремонтированного моста через Унтерниску в черте Светогорска, а до конца осени закончатся аналогичные работы на мосту через Вуоксу", - говорится в сообщении.

В ходе капремонта, в частности, удалось на всем протяжении участка установить барьеры и перила, соорудить водоотвод и 22 пешеходных перехода, рассчитанных также на людей с ограниченными возможностями. Суммарно протяженность новых линий освещения составила 13 километров. Наконец, вблизи границы дорожники организовали дополнительные полосы для распределения потоков транспорта разных видов.