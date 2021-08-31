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В Петербурге установят памятник собаке Довлатова

фото ЗакС политика В Петербурге установят памятник собаке Довлатова

Собака ленинградского писателя Сергея Довлатова Глаша, прославленная в его прозаическом творчестве, получит вторую жизнь в виде памятника. К 80-летию литератора, в очередной "День Д" 4 сентября, память фокстерьера увековечат в сквере Довлатова на Загородном проспекте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора довлатовского фестиваля Анастасию Принцеву.

"Это такая из стали сделанная доска, где вырезан фокстерьер Глаша. То есть, она являет собой пустоту. И у нее поднята ножка", - приводятся ее слова.

Автором произведения выступил скульптор Вячеслав Бухаев, авторству которого принадлежит и сам памятник Довлатову, открытый на улице Рубинштейна рядом с домом писателя в 2016 году.

Отметим, что день рождения Довлатова облек форму организованного мероприятия "День Д" в середине 2010-х годов. Один из авторов и популяризаторов идеи фестиваля - петербургский историк Лев Лурье.


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