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"Главные герои дня – первоклассники": Беглов поздравил петербуржцев с 1 сентября

фото ЗакС политика "Главные герои дня – первоклассники": Беглов поздравил петербуржцев с 1 сентября

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил местных жителей с Днём знаний. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Детей в Петербурге с каждым годом становится больше. Это нас всех радует. Сегодня за парты сядут более 550 тысяч юных петербуржцев. Это на 16,5 тысячи больше, чем в прошлом году", – отчитался о статистике Беглов.

Он напомнил, что в ближайшее время в строй введут новые школы.

"В этом году ребят примут 9 школ, построенных по самому современному стандарту. С бассейнами и большими спортивными залами. Всего в этом году будет открыто 12 таких учреждений", – подчеркнул Беглов.

Начиная с 1 сентября в городе начнут работать четыре новых центра цифрового образования. В гимназии № 642 Василеостровского района запустят "Кванториум" — второй детский технопарк в городе. При этом ожидается открытие ещё одного подобного учреждения.

"Главные герои сегодняшнего дня — первоклассники. Они делают первые шаги в большой мир знаний и встретят первого учителя. Пусть их школьные годы будут яркими и радостными", – заключил Беглов.

В Петербурге новый учебный год, невзирая на пандемию коронавируса, начинается в очном формате.


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