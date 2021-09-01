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Новости 10:32

Путин отправился в тур по Дальнему Востоку

фото ЗакС политика Путин отправился в тур по Дальнему Востоку

Российский глава Владимир Путин начал своё путешествие по городам Дальневосточного федерального округа (ДФО): у него запланированы встреча со школьниками и участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), уведомляет ТАСС.

Рабочий день президента начался с поздравления учащихся Владивостока с 1 сентября. После Путин посетит остров Русский, где разместилась площадка VI Восточного экономического форума: там он по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане, а также проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Завтра президенту расскажут о проектах развития Дальнего Востока.

3 сентября Путин вновь посетит пленарную сессию ВЭФ, а 4 сентября отправится на космодром Восточный.


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