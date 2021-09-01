Беглов побывал на открытии Парфёновской улицы

Петербургский глава Александр Беглов поучаствовал в церемонии открытия участка Парфёновской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы, о чём сообщает пресс-служба Смольного.

"Этот проект обеспечит транспортную доступность новых жилых кварталов Адмиралтейского района. Будет легче выезжать на крупные магистрали — Митрофаньевское шоссе и Московский проспект. Работы выполнены в срок и с хорошим качеством", – выступил Беглов.

В скором времени будет дан старт и другим крупным дорожным объектам, напомнил градоначальник. Среди них — объездная дорога вокруг Красного Села и Лиговский путепровод.

Парфеновская улица является продолжением Варшавской. Протяженность нового отрезка магистрали — 1,54 км. Работы стартовали в 2019 году.