СК возбудил дело против и. о. начальника ИВС в Истре за побег пяти заключенных

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре из-за побега пятерых арестантов, передает РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка СК Анну Тертичную.

Дело возбуждено по статье о превышении полномочий. Скоро и. о. начальника ИВС предъявят обвинение. В чем именно заключалось превышение полномочий, пока не раскрывается.

Пятеро арестантов сбежали из ИВС в Истре 6 августа, вероятно, открыв двери с помощью гаечного ключа. СК считает, что им помогли сотрудники изолятора. В отношении них возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении беглецов возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста в составе группы лиц).

Уже задержаны четверо беглецов. На свободе остался Александр Мавриди, которого считают самым опасным из этой группы. Мавриди обвиняют в убийстве "мясного короля" — бизнесмена Владимира Маругова.