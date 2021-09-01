           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:59

В Смоленске устроившего пьяный дебош депутата-коммуниста успокаивала полиция

фото ЗакС политика В Смоленске устроившего пьяный дебош депутата-коммуниста успокаивала полиция

Минувшим вечером смоленские правоохранители доставили в отдел депутата местной областной думы от КПРФ Кирилла Быстрова, задержанного в состоянии буйного алкогольного помешательства, информирует Telegram-канал "112".

"Быстров пытался выломать дверь в квартиру своей девушки, а также толкал и оскорблял мать возлюбленной. Причина конфликта неизвестна. После дебоша Быстрова доставили в отдел полиции, где он размахивал корочкой депутата", – следует из информационной сводки об инциденте.

В региональном отделении компартии известили, что в курсе произошедшего и обязательно поднимут вопрос о поведении своего соратника на ближайшей встрече.

"Не умеет пить. Были разговоры с Кириллом. Он был доставлен в отделение, после того, как узнали, что он депутат, отпустили. Честно говоря, я бы его оставил на ночь в отделении на месте полицейских. Его поступок — это удар по нам, особенно в предвыборный период", – считает первый секретарь смоленского отделения КПРФ Валерий Кузнецов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru