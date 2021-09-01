"Коммерсантъ": Причиной крушения Ил-112В под Москвой могло стать разрушение тяги элерона

Экспериментальный самолет Ил-112В мог разбиться в Подмосковье 17 августа из-за разрушения тяги элерона крыла, который сгорел при пожаре двигателя, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные расследования Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета.

По даным издания, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар, и он спровоцировал критическую ситуацию. Экипаж оперативно среагировал на возгорание, но пенная атака не справилась с огнем. Источники пояснили, что обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, а огонь уже перекинулся в крыло.

Летчики запросили вынужденную посадку, им удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. Однако из-за пожара разрушилась тяга элерона, она достигла критической температуры и "потекла", потеряв упругость. Из-за этого самолет начал крениться вправо, перевернулся и рухнул.

По данным издания, летчики в последние секунды молчали. Эксперты утверждают, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров назвал выводы преждевременными, заявив, что комиссия еще продолжает работать, передает "Интерфакс".

"Приведенные в статье газеты "Коммерсант" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия", – сказал Бочаров.

Самолет Ил-112В разбился во время тренировочного полета над аэродромом "Кубинка" в Московской области. Это был первый самолет подобного типа, планировалось, что он заменит Ан-24 и Ан-26. Сообщалось, что в тот день самолет испытывали при избыточных нагрузках.