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В Смольном поведали о школах-рекордсменах по количеству первых классов

фото ЗакС политика В Смольном поведали о школах-рекордсменах по количеству первых классов

В нынешнем году в петербургских школах было открыто 2100 первых классов, при этом в некоторых учебных заведениях их появилось более десяти, проинформировали в комитете по образованию.

Рекорд побила школа №  469 Выборгского района, где первоклашки будут учиться сразу в 16 классах. В топ также попали школы №  147 Красногвардейского района и №  291 Красносельского района, где появилось по 13 первых классов. За ними идут школа №  219 Красносельского района и школа №  460 Пушкинского района — по 11 первых классов в каждой.

В Смольном указали, что наибольшее количество классов смогли "позволить себе" лишь учреждения, открытые в последние пару лет, либо разбитые на несколько корпусов.

Добавим, общероссийский рекорд по количеству первых классов побила школа в Краснодаре, где учащиеся будут получать знания в классах от "А" до "Я".


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