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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщили в пресс-службе столичных судов. Под стражей Белозерцев останется до 20 ноября.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Белозерцеву 17 августа.

Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, он получил от бизнесменов автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь двум компаниям. По делу также проходят бизнесмен, бывший сенатор Борис Шпигель, его супруга Евгения, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.


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