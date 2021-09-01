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Учительница упрекнула мальчика, который позволил себе поправить перепутавшего войны Путина

фото ЗакС политика Учительница упрекнула мальчика, который позволил себе поправить перепутавшего войны Путина

Директор воркутинской школы №35 Юлия Рябцева полагает, что её ученик Никанор Толстых, который ранее сегодня на встрече с Владимиром Путиным поправил президента, перепутавшего названия войн, должен был вести себя скромнее.

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость", - поделилась Рябцева в разговоре с "Подъемом".

При этом женщина отметила, что Толстых - хороший ребёнок.

"Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", - уверена директор.

Ранее сегодня российский глава в ходе открытого урока истории в детском центре "Океан" спутал Семилетнюю войну с Северной.

"Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?" - задавался вопросом Путин.

В ответ Толстых, которому дали слово, заметил следующее: "Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721".


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