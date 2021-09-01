На Васильевском острове установят мемориальную доску Георгию Жженову

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски народному артисту СССР Георгию Жженову, сообщили в Смольном.

Установить доску на фасаде дома 20 лит. А по 1-й линии Васильевского острова предложило петербургское отделение Союза кинематографистов России. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке и последующему ремонту и реставрации мемориальной доски возьмет на себя союз.

Георгий Жженов - актер театра и кино, литератор и общественный деятель. В его фильмографии - свыше сотни картин, в том числе "Берегись автомобиля", "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Экипаж".