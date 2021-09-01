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На Васильевском острове установят мемориальную доску Георгию Жженову

фото ЗакС политика На Васильевском острове установят мемориальную доску Георгию Жженову

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски народному артисту СССР Георгию Жженову, сообщили в Смольном.

Установить доску на фасаде дома 20 лит. А по 1-й линии Васильевского острова предложило петербургское отделение Союза кинематографистов России. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке и последующему ремонту и реставрации мемориальной доски  возьмет на себя союз. 

Георгий Жженов - актер театра и кино, литератор и общественный деятель. В его фильмографии - свыше сотни картин, в том числе "Берегись автомобиля", "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Экипаж".

 


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