           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:57

В петербургской "умной" школе установили систему распознавания лиц

фото ЗакС политика В петербургской "умной" школе установили систему распознавания лиц

В Петербурге в школе №133 в Красногвардейском районе приступили к тестированию системы "Умная, безопасная школа" с распознаванием лиц, информирует пресс-служба Смольного.

Программа может контролировать все системы безопасности в здании - охранную и пожарную сигнализации, видеонаблюдение и оповещение, контролирует удалённый доступ и так далее.

Не зарегистрированный в системе человек не сможет пройти на территорию школы, поскольку программа использует двухфакторную идентификацию педагогов и учеников.

Во время внештатной ситуации система в автоматическом режиме уведомляет реагирующие структуры, при ЧС блокирует двери.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru