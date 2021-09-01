И. о. начальника ИВС в подмосковной Истре взяли под подписку о невыезде по делу о побеге заключенных

Управление СК по Подмосковью предъявило обвинение исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре по делу о превышении должностных полномочий после побега пятерых заключенных, передает ТАСС. Суд избрал для него запрет определенных действий.
По словам представительницы подмосковного СК Анны Тертичной, обвиняемый в ходе допроса полностью признал вину. По версии следствия, врио начальника изолятора отдал распоряжение подчиненным поместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, у сообщников была возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты для того, чтобы осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрение в суде, а также разработать план побега из-под стражи. Кроме того, начальник допустил допустил оставление в открытом виде так называемых кормушек - дверей камер для передачи продуктов питания.
Пятеро арестантов сбежали из ИВС в Истре 6 августа, вероятно, открыв двери с помощью гаечного ключа. СК считает, что им помогли сотрудники изолятора. В отношении них возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении беглецов возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста в составе группы лиц).
Уже задержаны четверо беглецов. На свободе остался Александр Мавриди, которого считают самым опасным из этой группы. Мавриди обвиняют в убийстве "мясного короля" — бизнесмена Владимира Маругова.