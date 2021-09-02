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Верховный суд РФ изучит дело историка Дмитриева на предмет законности вынесенного ему приговора

фото ЗакС политика Верховный суд РФ изучит дело историка Дмитриева на предмет законности вынесенного ему приговора

Верховный суд РФ решил истребовать для изучения законности приговора материалы дела карельского историка Юрия Дмитриева, осуждённого по статье о педофилии. На соответствующую пометку, обнаруженную в картотеке инстанции, ссылается ТАСС.

Напомним, что преследование Дмитриева началось в 2016 году. По версии следователей, с 2008 по 2015 год он делал снимки своей несовершеннолетней дочери в обнажённом виде и, якобы используя эти фото, изготавливал порнографию. Историк в свою очередь пояснял, что ежемесячно фотографировал дочь с тем, чтобы отслеживать ход её физиологического развития, поскольку у неё имелся ряд проблем со здоровьем. Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил данные манипуляции по их указке. После того, как девочка выросла, Дмитриев перестал делать снимки. Впрочем, СК решил не ограничиваться только делом о педофилии, возбудив в отношении историка ещё одно дело - о незаконном хранении  огнестрела.

В 2018 году Дмитриев был оправдан по делу из-за снимков, а по второму получил 2,5 года ограничения свободы. Буквально через несколько месяцев Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил.

После этого главу республиканского "Мемориала"* отправили в СИЗО по новому делу - о насильственных действиях сексуального характера. Дмитриева обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности дочери. Сам он объяснил, что сделал это потому, что проверял сухость белья ребёнка - девочка страдала энурезом. Как итоге - Дмитриеву дали 3,5 года колонии, однако ВС Карелии на этом не остановился и кратно ужесточил приговор пожилому историку - до 13 лет строгого режима.

Правозащитники уверены в сфабрикованности дела Дмитриева, так как он нередко выступал с критикой в адрес властей, а в профессиональном плане - вёл раскопки урочища Сандармох, места массового захоронения жертв политрепрессий.

*"Мемориал" признан в РФ НКО-иностранным агентом


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