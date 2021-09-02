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Песков: У Путина не хватает времени на ведение социальных сетей

фото ЗакС политика Песков: У Путина не хватает времени на ведение социальных сетей

В рамках просветительского марафона "Новое знание" президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на очередные вопросы о взаимоотношениях своего начальника с интернетом, которые регулярно возникают у общественности.

"У самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос и говорил, что нет времени самому вести социальные сети. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, считает это неправильным", - приводит его слова "Интерфакс".

Кое-кто из публики посетовал на то, что в соцсетях по-прежнему проблематично найти что-то официальное от государства, тогда как все более привычным становится получать информацию именно таким способом.

"Если вам не хватает, значит, здесь мы не дорабатываем. Будем совершенствоваться", - пообещал Песков.

Отметим, что на встрече Владимира Путина с учащимися владивостокской школы "Океан", прошедшей накануне, один из мальчиков в зале попросил национального лидера подписаться на свой YouTube-канал. После того, как Путин не понял просьбу, мальчику пришлось объяснить президенту, что YouTube - это социальная сеть.


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