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Новости 12:52

Песков о своей работе с журналистами: Главное - не врать

фото ЗакС политика Песков о своей работе с журналистами: Главное - не врать

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о своём общении с представителями медиа-структур и заверил, что главное для него - не врать журналистам. Слова чиновника приводит РИА "Новости".

Некоторые вопросы, задаваемые прессой, ставят его "в тупик", признался Песков.

"Но здесь главное - не врать… Не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь", - выступил кремлёвский пресс-секретарь.

Рабочий день чиновник описал так: большую часть времени он общается с журналистами кремлёвского пула по вопросам президентского графика.

"Рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее", - поделился чиновник.

Резюмируя повестку, Песков признался, что ему нравятся интервью журналиста Юрия Дудя.


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