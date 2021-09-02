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Шишлов вступился за абитуриентов, которым помешали поступить технические сбои на сайтах вузов

фото ЗакС политика Шишлов вступился за абитуриентов, которым помешали поступить технические сбои на сайтах вузов

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов изучил скандальную ситуацию нынешнего лета с поступлением абитуриентов, многие из которых по не зависящим от них причинам не смогли дать согласие о своем зачислении в тот или иной вуз. Суть проблемы состояла в том, что в последний день приема документов (11 августа) сайты некоторых вузов от перегрузки перестали корректно работать. Таким образом многие абитуриенты, чья позиция в рейтинге претендентов на бюджетные места выглядела рискованной, решили согласиться на более надежное место на другом факультете или в другом вузе, где они тоже сдали экзамены. Однако в решающий день их подвело техническое обеспечение сайтов, и в итоге они остались без поступления куда-либо.

По оценкам Совета ректоров петербургских вузов, от перегрузки пострадали сайты около четверти городских университетов и институтов. По мнению Шишлова и его аппарата, описанные случаи с непоступлением хорошо подготовленных абитуриентов противоречат законодательству в сфере образования. В их защиту омбудсмен обратился к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

"Уполномоченный также настаивает на проведении контролирующим органом комплексной проверки информации о нарушениях порядка и условий приема в петербургские вузы и принятии мер для недопущения подобных случаев впредь", - говорится на сайте Шишлова.


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