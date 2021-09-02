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За день до первых осенних выходных между Петербургом и Москвой запустят дополнительную "Ласточку"

фото ЗакС политика За день до первых осенних выходных между Петербургом и Москвой запустят дополнительную "Ласточку"

В грядущую пятницу, 3 сентября, из города на Неве в Москву отправится дополнительная "Ласточка", оповестили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 823 стартует на Московском вокзале в 16:05 и прибудет в столицу к 00:08. В пути у "Ласточка" сделает остановки в Чудово, Малой Вишере, Окуловке, Бологом и Твери.

"Приобрести билеты на дополнительный поезд "Ласточка" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", - указали в пресс-службе РЖД.

Пассажиры данного маршрута смогут воспользоваться различными специальными предложениями. Скидка на билеты в 30% предоставят лицам в возрасте до 21 года и старше 60 лет. Кроме того, поездка будет на 20% дешевле, если оформить билеты по тарифу "Туда-обратно".

За день до первых осенних выходных между Петербургом и Москвой запустят дополнительную "Ласточку"


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