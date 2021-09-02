В Приморском районе вдвое сократили число отделов полиции

Самый густонаселенный район Петербурга, Приморский, претерпел оптимизацию работы отделов полиции: как сообщает пресс-служба главка, шесть действовавших ОВД укрупнили, после чего их стало три. Слились воедино отделы №34 и №25, №44 и №35, №53 и №86. В МВД считают, что эта мера повысит эффективность работы сотрудников "на земле".

"Было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции, так как это в текущих реалиях лишь распыляло силы полиции, не позволяя оперативно отвечать современным вызовам и реагировать на оперативную обстановку", - говорится в сообщении.

Принятый накануне приказ, по оценкам ведомства, позволит увеличить штат участковых и оперативников в районе в полтора раза благодаря "ликвидации лишней управленческой прослойки".