"Надеемся на вашу осознанность": Комтранс больше не будет публиковать инфо о "парковочных" рейдах

Комитет по транспорту перестанет публиковать адреса, по которым намечаются рейды по выявлению нарушителей правил парковки, информирует пресс-служба Смольного.

"Теперь мы надеемся на вашу осознанность и соблюдение правил дорожного движения. Напоминаем, что цель данной работы — навести порядок с хаотичной парковкой на улицах города, увеличить их пропускную способность и обеспечить приоритет движению общественного транспорта", – указано в послании комтранса.

Следует напомнить, что после того, как Смольному передали полномочия по контролю за соблюдением правил парковки, комтранс систематически публиковал адреса, куда должны выехать сотрудники ведомства.

Так, за нарушение ПДД сотрудники комитета отправили на штрафстоянки уже свыше 500 автомобилей.