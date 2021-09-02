В брошюрах от МО "Дачное" граждан пугают "политическим экстремизмом"

Брошюры с символикой МО "Дачное", посвященные экстремизму, заметили, сфотографировали и выложили в социальные сети местные жители.

Написанный с грамматическими ошибками, текст брошюры предлагает способы ограждения себя от экстремистской деятельности в условиях, когда в нее вовлекают. Авторы напоминают также о наказаниях за экстремистскую деятельность. Наконец, имеется оригинальная трактовка этого понятия: экстремизм подразделяется на четыре разновидности, и первым в списке значится "политический". Он определяется как "движение против существующего строя". За ним, возможно, по степени потенциальной опасности, следуют национальный, религиозный и социальный.

В паблике "Петербургский гражданин" предполагают, что эту печатную продукцию могут распространять в учебных заведениях.

фото: Красимир Врански