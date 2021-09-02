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Новости 18:30

В Бестужевском саду благоустроили территорию для тихого отдыха

фото ЗакС политика В Бестужевском саду благоустроили территорию для тихого отдыха

В рамках программы благоустройства Бестужевского сада, прилегающего к центру реабилитации инвалидов им. Альбрехта, открыли участок, предназначенный для тихого отдыха, передает пресс-служба комитета Смольного по благоустройству. Рекреация, полностью приспособленная для маломобильных людей всех категорий, ориентирована и на постояльцев учреждения, и на местных жителей. Кусок сада оборудовали скамейками, дорожками и площадками для отдыха, высадили деревья, цветники и сделали новые газоны.

"Подобных парков нет в России. Тема реабилитации маломобильных групп населения под открытым небом сегодня набирает обороты, и Санкт‑Петербург является лидером в этом направлении", – произнесла, открывая зону отдыха, зампред профильного комитета Лариса Канунникова.

Год назад благоустроили ближайшую к зданию центра часть сада, а на следующий год намечен третий, последний этап работ, ведущихся под эгидой региональной программы "Формирование комфортной городской среды".

фото: пресс-служба Смольного


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