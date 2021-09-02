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В Петербурге завершился длительный ремонт набережной канала Грибоедова

фото ЗакС политика В Петербурге завершился длительный ремонт набережной канала Грибоедова

Ремонт правой стороны набережной канала Грибоедова, начавшийся два года назад, завершился раньше срока, отчитались в пресс-службе производственного управления "Возрождение".

К работам приступили в 2019 году, они охватили участок до дома № 131 до Могилёвского моста.

В течение обозначенного времени специалисты "Возрождения" обновили порядка 280 метров набережной, заменив на ней основания стенок, дорожное покрытие тротуара и проезжей части, отреставрировав гранитное ограждение и заменив перила.

Ремонтная деятельность курировалась комитетом по госконтролю и охране памятников: к работам привлекали водолазов, которые нумеровали гранитные плиты, примыкающие к воде, с тем, чтобы они затем вернулись каждая на своё историческое место.

Стоимость капремонта составила около 435 млн рублей.

В разговоре с "Петербургским дневником" глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин известил, что подрядчик исполнил свои обязательства раньше положенного срока.


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