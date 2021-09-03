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Отопительный сезон в Петербурге начнется в середине сентября

фото ЗакС политика Отопительный сезон в Петербурге начнется в середине сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что отопление в домах города включат в середине сентября. 

"В прошлом и позапрошлом осенне-зимних сезонах в Петербурге включали периодическое протапливание в середине сентября. По такому же графику идем и в этом году", - приводят слова Беглова в Смольном.

В 2020 году периодическое протапливание в Петербурге включили 17 сентября, а постоянное отопление - 15 октября. Регулярно подавать тепло в дома начинают после того, как среднесуточная температура воздуха несколько дней продержится ниже плюс 8 градусов.

По словам Беглова, объекты энергетики на 100% технически готовы к новому отопительному сезону. Он заявил, что все готово к подаче тепла, все социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения. По данным Смольного, из 23 806 домов 97% получили от районных администраций паспорта готовности, оставшиеся 3% получат их до 15 сентября.

 


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