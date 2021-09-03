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Путин: Бизнес на Курильских островах освободят от налогов на десять лет

фото ЗакС политика Путин: Бизнес на Курильских островах освободят от налогов на десять лет

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного эконономического форума заявил, что на Курильских островах бизнес освободят от налогов на десять лет, передает РИА "Новости".

По словам Путина, речь идет о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса". Он отметил, что воспользоваться налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут как российские бизнесмены, так и иностранные инвесторы.

"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка", — сказал Путин.

ВЭФ проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В 2021 году его основная тема — новые возможности региона в меняющемся мире. 

 

фото: kremlin.ru


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