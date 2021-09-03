РКН заблокировал шесть VPN-сервисов в России

Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, которые, по версии регулятора, нарушают российское законодательство, сообщили в РКН.

Под блокировку попали сервисы Hola!VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN, IPVanish VPN, Nord VPN и ExpressVPN. Три последних регулярно входят в рейтинги лучших VPN-сервисов в мире.

В РКН отметили, что использование этих сервисов "приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности". В пример в регуляторе привели контент с детской порнографией, экстремизмом, склонением к суециду и наркотикам.

По словам представителей РКН, чтобы исключить нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы "белые списки". Регулятор получил сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов, а также более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа.

Ранее РКН по тем же основаниям ограничил работу VyprVPN и OperaVPN.